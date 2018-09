Tamanho do texto

O parlamento europeu votou favoravelmente a aplicação do artigo 7 dos tratados europeus à Hungria por considerar que o Estado de Direito está em risco no país. É a primeira vez que a câmara de Estrasburgo toma esta iniciativa. A Polónia já foi confrontada com um processo semelhante mas por iniciativa da Comissão Europeia.