Foi uma tentativa de assalto que não correu nada bem. Em Aurora, localidade no estado do Colorado, localizada perto de Denver, as câmaras de segurança de uma loja mostram um assaltante armado, que acaba por deixar cair a pistola atrás de um balcão, caindo quando tenta recuperá-la. As imagens do incidente foram partilhadas pela Polícia de Aurora, que pediu ajuda na identificação do suspeito.