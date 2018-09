Venezuelanos nas ruas em apoio a Nicolás Maduro

Centenas de venezuelanos foram para as ruas na terça-feira para protestar contra o que definem como a ingerência dos Estados Unidos na política interna do país latino-americano. Expressaram também apoio ao presidente Nicolás Maduro. As marchas tiveram lugar depois de ter sido divulgado que representantes dos EUA mantiveram encontros secretos com membros rebeldes do exército venezuelano no ano passado, com o objetivo de preparar um golpe contra o presidente Maduro. A notícia foi divulgada pelo New York Times.