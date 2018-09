Telavive recebe Eurovisão 2019

Tamanho do texto

Telavive vai ser o palco do Festival da Eurovisão de 2019. Acabou assim o desejo de muitos israelitas que queriam ver o festival em Jerusalém, incluindo a própria vencedora da edição do ano passado em Lisboa , Netta. A Eurovisão, depois de analisado o relatório da televisão de Israel sobre as várias cidades candidatas acabou por escolher o centro de salões e congressos de Telavive.

O festival está já a gerar polémica: uma carta assinada por 140 artistas apela ao boicote, devido ao conflito israelo-palestiniano.

Indiferente a isso, Netta promete subir ao palco para entregar o troféu e cantar, mais uma vez, a canção "Toy".