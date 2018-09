Vostok 2018 - Os maiores exercícios militares russos em 30 anos

O presidente Vladimir Putin esteve presente no terceiro dia do Vostok 2018, os maiores exercícios militares em 30 anos no país.

As desmonstrações ocorrem no leste da Sibéria, perto da fronteira com a China, envolvem 300.000 soldados russos, bem como o exército chinês e as forças militares da Mongólia.

Num discurso no final dos exercícios, Vladimir Putin afirmou que "a Rússia era um país pacífico pronto para cooperar com qualquer estado interessado em parceria", mas que era dever de um soldado "estar pronto para defender seu país e seus aliados".