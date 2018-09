Brasil2018: Bolsonaro lidera sondagens e pisca olho a mulheres

Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), segue destacado na liderança das sondagens a poucas semanas das eleições presidenciais marcados no Brasil para 07 de setembro.

A saída de cena de Lula da Silva e o ataque sofrido dia 06 de setembro, em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, reforçaram a posição do antigo capitão do exército do Brasil.

As últimas notícias oriundas da equipa do PSL dão conta de uma campanha a ser lançada em breve na internet para aproximar Bolsonaro do eleitorado feminino e homossexual, onde o candidato tem tido mais dificuldade em reunir apoio.

Isto dias depois de uma outra sondagem da Datafolha ter sugerido que 49% do eleitorado feminino brasileiro rejeita a candidatura de Bolsonaro devido às posições públicas assumidas pelo antigo militar perante temas sensíveis para as mulheres, como o aborto, e para as minorias.

Bolsonaro deverá abordar as diferenças salariais entre homens e mulheres, havendo também a indicação de que o candidato irá surgir num dos vídeos a abraçar Amin Khader.

A celebridade do meio LGBT, que já confirmou a admiração pelo antigo capitão, "um amor de pessoa", garante o assumido homossexual.

O candidato presidencial do PSL continua internado, a recuperar do ataque à faca ao qual sobreviveu, mas a equipa de campanha não parece muito inclinada a arriscar a imagem pública favorável do candidato promovendo a chamada de uma segunda linha para os debates eleitorais.

Os principais rivais a esta altura mantêm-se longe nas preferências de voto, mas uma segunda volta está no horizonte e aí tudo ficará em aberto.

Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, mantém-se em posição privilegiaa para passar a um sufrágio decisivo com Bolsonaro, mas Fernando Haddad, que substituiu Lula da Silva na corrida na lista do Partido Trabalhista, está a subir nas intenções de voto e já terá inclusive deixado na sombra a ex-senadora Marina Silva, do Rede, e Geraldo Ackmin, do PSDB).