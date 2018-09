Depois de um ano a negar as acusações, o antigo chefe de campanha de Donald Trump aceitou declarar-se como culpado no caso das interferências russas nas eleições presidenciais americanas.

Paul Manafort chegou a acordo com a equipa do procurador Robert Mueller para reduzir a pena a que será sujeito, evitando assim ir a julgamento no final deste mês. Não se conhece o teor do acordo. Recorde-se que, desta vez, Manafort era acusado de conspiração contra os Estados Unidos e obstrução à Justiça.