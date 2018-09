As pessoas foram aconselhadas a fugir para cidades do próprio estado, ou estados diferentes, onde a intensidade do furacão fosse menor, mesmo assim, houve quem arriscasse. Um hotel na cidade de Jacksonville, teve de ser evacuado, 60 adultos e crianças foram levados para zonas mais seguras.

O Furacão Florence chegou à Carolina do Norte esta sexta-feira com chuvas torrenciais e ventos a 140 km/hora.

"Eu quero realçar que isto é apenas o início.", admitiu um especialista numa conferência de imprensa. "O Furacão Florence move-se muito devagar". "Muitos rios deverão atingir um nível de água com valores históricos."

Em New Bern, uma cidade no estado da Carolina do Norte, as ruas são agora rios.

Só nesta cidade, mais de 100 pessoas tiveram de ser resgatadas por causa das inundações, alguns pedidos foram feitos atraves do Twitter.