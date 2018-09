Tamanho do texto

Inovação e empreendedorismo são os dois fatores chave que fazem de Xangai a nova Silicon Valley. Como é que Xangai consegue atrair milhares de empresas inovadoras que tiram partido do ecossistema vibrante e cosmopolita da cidade?

A empresa chinesa Xiaoi trabalha nas áreas da Inteligência Artificial e da robótica e está sedeada em Xangai.

"Xangai foi sempre uma cidade financeira internacional. Atrai muitos talentos e recursos. O governo dá muito apoio. A cidade tem uma localização estratégica que estimula o desenvolvimento", sublinhou Makino Mao, diretor de Marketing da empresa chinesa.

A Mobike propõe um serviço de bicicletas partilhadas em que o utilizador pode usar a bicicleta e deixá-la onde quiser. A empresa chinesa criada em 2015 e sedeada em Xangai possui seis milhões de bicicletas em várias cidades do mundo e vinte milhões de utilizadores por dia.

"É uma rede de bicicleta sem estações, algo popular em relação às redes de bicicletas partilhadas tradicionais. A partir de uma aplicação no telemóvel, o utilizador localiza a bicicleta, é como jogar Pokemon. Depois basta digitalizar o código da bicicleta com o telemóvel para desbloqueá-la num segundo. Pode usar a bicicleta à vontade e voltar a bloqueá-la em qualquer sítio", explicou He Han Qui, gestor da empresa.

Um dos pontos fortes da rede de bicicletas desenvolvida pela Mobike é a rapidez da geolocalização.

"A bicicleta integra um GPS e um cartão SIM. Na verdade, tem três sistemas de geolocalização e um processador. Por isso, é muito fácil encontrar a localização exata da bicicleta com o telemóvel", acrescentou o responsável da Mobike.

Xangai é uma das cidades estratégicas da chamada Nova Rota da Seda, um plano de ligações marítimas e ferroviárias, para ligar a China, a Rússia e a Europa.

"Xangai é a capital do import-export e do comércio na Ásia. Aqui compram-se e vendem-se muitos produtos. O governo chinês lançou a iniciativa Nova Rota da Seda. O objetivo é ligar a China ao Leste e ao Oeste. Por isso, Xangai é um mercado perfeito para organizar eventos e conferências", afirmou Paul Alexander, gestor do Hotel Band.

Nas proximidades de Xangai, a antiga cidade de Zhujiajiao oferece um ambiente bucólico onde é possível aprender caligrafia chinesa, praticar Tai Chi e aprofundar os conhecimentos sobre a cultura chinesa.

Novo centro de Congressos

Tradição e modernidade vivem lado a lado numa cidade que se afirma cada vez mais como ponto de encontro entre culturas e plataforma comercial global. O Centro Nacional de Exposições e Conferências abriu portas em 2015. Em novembro, organiza a primeira exposição internacional dedicada à importação. As empresas participantes beneficiam de uma plataforma na Internet que permite entrar em contacto com potenciais parceiros e vender produtos e serviços.

"O Centro Nacional de Exposições e Conferências é uma grande estrutura para eventos complexos. É uma plataforma nacional para o comércio e as exposições que serve para desenvolver a política chinesa de reformas e abertura definida pela iniciativa Nova Rota da Seda e para promover o desenvolvimento do comércio e das exposições industriais em Xangai", explicou Peng Chun Yan, gestor operacional do Centro Nacional de Exposições e Conferências de Xangai.

O rio Huangpu, um dos símbolos de Xangai, atravessa a cidade dividindo-a em duas regiões, Puxi, no oeste e Pudong, a leste. Uma empresa chinesa espera desenvolver um novo negócio em torno do rio.

"Vamos tornar o rio num produto turístico de grande classe antes de 2020. Propomos uma viagem pelo rio e serviços de catering em navios. O nosso cliente alvo é a classe média e alta. Servimos comida refinada para agradar ao nosso cliente alvo", disse Fang Ao, gestor operacional da empresa.

Além dos negócios, do lazer e da cultura, Xangai aposta também na gastronomia. O objetivo dos chefes é mergulhar nas tradições culinárias para combater os preconceitos sobre a comida chinesa.

"A abordagem culinária de Xangai reflete a atitude da cidade em relação à vida, a atenção prestada ao detalhe. Para o nosso chefe é muito importante preservar a herança gastronómica de Xangai e praticar os métodos tradicionais da cozinha chinesa", frisou Luisa Wang, representante da marca YongFoo Elite.