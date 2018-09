A Euronews por dentro dos maiores exercícios militares de sempre na Rússia

Tamanho do texto

A nossa correspondente em Moscovo acompanhou as forças militares russas numa transposição marátima, a sul de Vladivostok, para uma ofensiva terrestre.

Em cenário de guerra, pudemos assistir à encenação de uma operação antissabotagem, com a tomada de um campo militar e a destruição de seiscentos alvos.

"Acompanhámos o desembarque das forças de combate numa zona costeira do Mar do Japão, integrada nos Vostok2018, os maiores exercícios militares de sempre na Rússia e cujo objetivo é avaliar a capacidade de resposta russa perante um ataque", explicou-nos Galina Polonskaya.

A zona do exercício situa-se cerca de 100 quilómetros a sul de Vladivostok, no sudeste da Rússia, apenas a 30 quilómetros da China e a cerca de 70 da Coreia do Norte.

aproveitámos para falar no terreno com um dos altos responsáveis destes exercícios, o comodoro Mikhail Gudkov, que nos explicou que estas "manobras são realizadas em diversos teatros de operações militares, em zonas com diferenças climáticas e horárias."

"Estes exercícios envolvem diferentes ramos das forças armadas russas", acrescentou Gudkov.

Esta demonstração da força militar da Rússia começou na passada terça-feira (11 de setembro) e vai prolongar-se até segunda-feira (17 de setembro), envolvendo cerca de 300 mil homens, um milhar de meios aéreos e mais de 35 mil veículos militares terrestres.