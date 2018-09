Lisboa tem de justificar a Bruxelas extensão da concessão de barragens à EDP

O Governo português tem até ao final de setembro para justificar à Comissão Europeia a decisão tomada em 2007 de estender 27 contratos de concessões hidroelétricas a favor da EDP, bem como a ausência de concurso público neste processo.

Numa carta do diretor-geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e das PME, Lowri Evans, de julho, a que a a Agência Lusa teve acesso, é chamada a atenção para "uma questão de direito europeu (...) relativa à extensão dos contratos das concessões hidroelétricas portuguesas", decisão do então ministro da Economia, Manuel Pinho.

Neste contexto, solicita, por um lado, que as autoridades portuguesas clarifiquem as "dúvidas suscitadas pelo artigo 35.º do decreto-lei número 226-A/2007 quanto à sua conformidade com o direito de contratação pública”.

A carta recorda que a Comissão já se tinha pronunciado em maio de 2017 sobre esta decisão do Governo de José Sócrates.