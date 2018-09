Criminalização do transporte de migrantes penaliza nigerinos

A feira de gado de Agadez, no centro do Níger, foi em tempos florescente. Mas os negócios abrandaram desde que o governo criminalizou as atividades ligadas à migração, durante muito tempo um pulmão da economia local. Com menos recursos, a clientela é mais rara e os preços caíram. "Não há dinheiro. Este camelo valia 500 mil francos e agora vale 300 mil", queixa-se Mohamed, comerciante de camelos.

Agadez foi, durante muito tempo, o ponto de partida de centenas de milhares de migrantes da África Ocidental em direção à Líbia. Mas milhares de pessoas que trabalhavam nesta economia da migração perderam o emprego. Desde que o transporte de migrantes foi criminalizado, estima-se que o fluxo tenha baixado em 80%.

Bachir Amma dirige uma associação de antigos passadores. Leva-nos até um dos beneficiários do programa de reconversão europeu destinado a oferecer-lhes uma alternativa.