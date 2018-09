Ronaldo marca primeiro golo oficial ao serviço da Juventus

Tamanho do texto

O avançado português ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo, marcou no domingo o primeiro golo para a equipa numa partida oficial.

Bastou um pequeno toque pouco depois do intervalo (50") para Ronaldo conseguir a vantagem para a Juventus frente ao Sassuolo na quarta jornada da Serie A.

Depois de três jornadas sem golos, o avançado português está de regresso à ribalta.

Quinze minutos mais tarde (65"), Ronaldo voltou a marcar, aumentando a vantagem da Juventus.

O Sassuolo reagiu e ainda conseguiu recuperar um golo antes do apito final.

No final da quarta jornada, a Juventus mantém-se no topo da tabela com 12 pontos.