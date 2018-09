Tufão Mangkhut em Hong Kong

Hong Kong, tal como Macau e o sul da costa chinesa estavam este domingo em alerta por causa do tufão Mangkhut, um dia depois da maior tempestade do ano ter deixado pelo menos 49 mortos nas Filipinas, grande parte das quais causada por deslizamentos de terra. Espera-se que Mangkhut se faça sentir com toda a sua força na província chinesa de Guandgong ao fim do dia, no domingo. As autoridades dizem que a tempestade se desloca com ventos superiores a 155 quilómetros por hora.