Uma igreja sobre rodas

Para muitos crentes russos, a vida em regiões como o Tartaristão faz com que seja muito difícil ir à missa na igreja de Zainsk. Por isso, o padre Andrei Strebkov decidiu criar esta versão móvel do templo. Um pequeno autocarro que é, na realidade, uma igreja com rodas. O padre contou que costumava viajar com uma tenda, mas as coisas tornavam-se complicadas quando chovia. Foi quando fazia um trajeto de autocarro que chegou à conclusão de que seria uma boa iniciativa. "Tive esta ideia que, com a ajuda de de Deus, se tornou realidade."