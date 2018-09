Negociações do Brexit seguem num espírito de cooperação

O negociador do Brexit em nome da Comissão Europeia, Michel Barnier, disse que as negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu seguem num espírito de boa cooperação. Acrescentou ainda que as duas partes podem chegar a um acordo se preservarem a integridade do mercado único da UE.

Barnier reuniu-se em Madrid com o Primeiro Ministro espanhol, Pedro Sánchez, e com o ministro dos negócios estrangeiros Josep Borrell. Depois da reunião, Barnier manifestou-se através do twitter, dizendo que Espanha tem o total apoio da UE nas negociações com o Reino Unido sobre o estatuto de Gibraltar depois da saída, prevista para março de 2019.