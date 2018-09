Uma senhora idosa, que tinha ficado sem os medicamentos e que não comia há três dias, foi resgatada de casa via aérea, no Condado de Pender, Carolina do Norte. A zona onde se encontrava tinha sido alvo de uma ordem de evacuação. De acordo com as autoridades, os abrigos, à disposição durante a passagem do furacão Florence, agora tempestade tropical, não foram usados por muitos dos que deveriam deixado o local.