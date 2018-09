A sexta edição da Bienal de Artes Visuais de Vevey, na Suíça, levou para as ruas as instalações com os trabalhos deste ano. Parques, fachadas e edifícios foram integrados numa exposição que interage com o público, perto do Lago Léman. São mais de 60 trabalhos de artistas de 19 países, que podem ser vistos ao longo de três semanas em cada canto da cidade. O evento é visitado, todos os anos, por cerca de 50 mil visitantes dos quatro cantos do mundo.