"Capitã Marvel" estreia-se em março e em maio já ajuda os "Vingadores"

A "Capitã Marvel" chega ao grande ecrã, em nome próprio, no início de março e menos de dois meses a mais nova super-heroína do universo Marvel estará de volta numa nova aventura sem título integrada na saga do coletivo "Vingadores."

O primeiro "trailer" do filme a solo da "Capitã Marvel" foi lançado esta semana e mostra-nos a oscarizada Brie Larson ("Quarto", 2015) no papel de "Carol Danvers", uma mulher-piloto da força aérea americana recrutada para lutar no espaço contra uma uma espécie alienígena.