Suspeito da morte de Celia Barquín anunciou intenção de "violar e matar"

O corpo de Celia Barquín foi encontrado num lago junto ao campo de golfe onde foi apunhalada no peito e na cabeça até à morte. O suspeito do homicídio, um jovem de 22 anos, terá partilhado com um amigo, há uns dias, a "intenção de violar e matar uma mulher".

"Todos os crimes são perturbadores, sobretudo quando acontecem à luz do dia, no meio de uma zona com visibilidade a toda a volta. Estamos admirados por não haver nenhuma testemunha", declara Geoff Haff, polícia da localidade de Ames.