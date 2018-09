Centenas de táxis continuam parados

Tamanho do texto

Pelo segundo dia consecutivo mais de um milhar de táxis está parado em várias cidades portuguesas. Em Lisboa, o protesto contra a entrada em vigor, a um de novembro, da lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte, em veículos descaracterizados, estará a ter uma adesão maior, é isso que dizem os sindicatos. No Porto e Faro a situação será idêntica, dizem as mesmas fontes. Na capital portuguesa os táxis estão estacionados, como segunda-feira, na faixa destinada aos autocarros, na Avenida da Liberdade. Desta vez o eixo central desta artéria foi aberto, criando alguma indignação entre os taxistas que dizem que não foi isso que ficou acordado.