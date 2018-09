O fervor na homenagem ao mártir Imam Hussein

Centenas de muçulmanos xiitas iraquianos golpearam o topo de suas cabeças com espadas, esta quinta-feira (20 de setembro), homenageando o martírio de Imam Hussein, neto do profeta Maomé.

Entoando "Haider", o nome da batalha do pai de Hussein, centenas de homens e meninos marcharam sob bandeiras pelas ruas de Bagdade e da cidade de Baçorá, antes do amanhecer, batendo na cabeça e no peito para mostrar sua dor.

Imam Hussein morreu na batalha de Karbala em 680 d.C. A batalha cimentou um cisma no Islão entre xiitas e sunitas, uma divisão que cresceu no Iraque desde a invasão liderada pelos EUA em 2003.