Quatro crianças mortas em choque entre comboio e veículo elétrico

Um comboio embateu, numa passagem de nível, contra o veículo elétrico onde seguiam as crianças, que estavam a caminho da escola. O veículo em questão é uma viatura elétrica especialmente concebida para o transporte de crianças e cada vez mais popular no país, com uma capacidade de até 10 pessoas.

A condutora do veículo, também hospitalizada em estado crítico terá indicado que os travões falharam. Várias testemunhas no local afirmam que o veículo não respeitou as barreiras na passagem de nível.