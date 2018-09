Tiroteio em Maryland faz vários mortos

Várias pessoas mortas e outras tantas feridas num tiroteio, esta quinta-feira de manhã, em Perryman, Maryland. O suspeito, um lobo solitário, foi ferido e está em estado crítico. A informação é do xerife do condado de Harford que não adiantou outras informações sobre as vítimas ou o suspeito. À agência Reuters, e sob anonimato uma fonte policial explicou que as motivações do atirador, que poderá tratar-se de uma mulher, seriam laborais.