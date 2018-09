Aitoliko, o paraíso das aranhas

Aitoliko está longe de ser uma das principais atrações turísticas da Grécia mas nem os monumentos históricos do país nem as famosas praias conseguem rivalizar com o invulgar espetáculo a que se pode atualmente assistir junto à pequena povoação de pouco mais de 6 mil habitantes.

As condições atmosféricas, mais concretamente a elevada humidade e as temperaturas altas, fizeram aumentar significativamente o número de insetos na região, ou por outras palavras, as aranhas da região tiveram direito a um banquete de proporções nunca antes vistas.

O resultado foi uma teia de aranha gigantesca, tão assustadora quanto bela.