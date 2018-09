Centenas mortos em tragédia no lago Vitória

Mais de 130 corpos foram recuperados no Lago Vitória na sequência do afundamento de uma balsa. A informação é avançada pela polícia da Tanzânia, Há ainda dezenas de desaparecidos. As equipas de resgate continuavam à procura de sobreviventes. A embarcação virou-se, na tarde de quinta-feira, a poucos metros da maior ilha deste lago. Estima-se que transportasse mais de 300 pessoas. De acordo com as autoridades policiais há 37 sobreviventes.