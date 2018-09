Libra esterlina cai com desacordo sobre o Brexit

A libra esterlina sofreu a maior queda, desde novembro, 1,5 por cento em relação ao dólar, depois de a primeira-ministra britânica ter afirmado que as negociações para o Brexit estão num impasse. As posições entre o Reino Unido e a União Europeia são muito diferentes em dois pontos importantes pelo que a chefe do executivo de sua majestade afirmou que é melhor não haver acordo se aquele que houver for mau:

"A UE continua a oferece-nos apenas duas opções. A primeira envolveria a permanência do Reino Unido no Espaço Económico Europeu e manter uma união aduaneira com a UE. Em linguagem simples, isso significaria que ainda teríamos que cumprir todas as regras da UE. A imigração descontrolada da UE continuaria e não poderíamos fazer os acordos comerciais que desejássemos com outros países. Isso seria ridicularizar o referendo que fizemos há dois anos", afirmou Theresa May.

A apenas seis meses da saída da Grã-Bretanha as empresas da UE e do Reino Unido mostram-se preocupadas com o facto de se manterem as incertezas. Há algumas que preferem esperar para ver e não investir até que a situação se esclareça.

O governador do Banco de Inglaterra já alertou para o facto de que se nada mudar o Brexit pode ser tão catastrófico quanto a crise financeira que afetou a economia do Reino Unido há uma década.