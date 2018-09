Theresa May deixa aviso à União Europeia

Palavras da primeira ministra britânica Theresa May em Londres depois de uma cimeira de europeia de Salzburgo em que o presidente do conselho europeu, Donald Tusk, lhe afirmou que a sua opção de "brexit" não é viável.

A chefe de governo referiu que a União Europeia não explica porque o seu plano não é exequível ou apresentou soluções e reafirmou: "Não haver acordo Brexit é melhor do que um mau acordo".

Teresa May diz que as negociações estão agora num impasse e que é preciso resolver as questões do comércio livre e da fronteira da Irlanda do Norte.

A líder britânica afirmou que Londres vai trabalhar para garantir o seu futuro de que forma for.

E em conclusão explicou: os cidadãos da União Europeia a viverem no Reino Unido não devem ter receios, vão ser protegidos.