Papa saúda "tolerância e hospitalidade" dos lituanos

Acolhido pela presidente lituana, Dalya Gribauskaité, o Sumo Pontífice abriu as hostilidades com uma mensagem de tolerância para com os refugiados, denunciando, sem nomear diretamente, os países que "expulsam os outros" e felicitando a "tolerância e hospitalidade" da Lituânia.

O Papa afirmou que "se olharmos para a cena mundial nos dias de hoje, há cada vez mais vozes que semeiam a divisão e a confrontação, muitas vezes tirando partido da insegurança ou de situações de conflito e proclamando que a única forma de garantir a segurança e continuação da existência da cultura é tentar eliminar, cancelar ou expulsar os outros. Aqui, os lituanos têm uma expressão própria para contribuir: 'acolher as diferenças'".

O líder da Igreja Católica passa o fim-de-semana em território lituano, antes de seguir para a Letónia e a Estónia, no início da próxima semana.