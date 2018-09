Vaticano e China celebram acordo histórico

Tamanho do texto

É apresentado como um acordo histórico, mesmo que provisório, aquele que o Vaticano acabou de estabelecer com a China. Em causa está o entendimento sobre a nomeação de bispos no regime comunista.

"Tal como os seus predecessores, o Papa Francisco olha para o povo chinês com um carinho particular", afirma o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

O acordo não reata os laços diplomáticos, desfeitos em 1951. Mas representa a abertura de um canal de diálogo com um país onde existem, estima-se, 12 milhões de crentes, repartidos entre a chamada Igreja patriótica, controlada pelo Estado, e uma Igreja católica que funciona na clandestinidade.