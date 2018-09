22 mil pneus para pescar no sul de França

Mais de 22 mil precisam de ser pescados do fundo do golfo de Juan, no sul de França mas contrariamente ao que possa parecer, não estamos a falar de nenhuma catástrofe ambiental. Ao invés, os pneus em questão foram depositados intencionalmente no fundo do mar durante a década de 80 para servir de recife e fomentar a proliferação das espécies sedentárias.