Campeonato Mundial de Cubo Mágico Rubik

O Campeonato Mundial do Red Bull Rubik's Cube decorreu em Boston no passado fim de semana e distinguiu quatro categorias: Speed ​​Cubing, Fastest Hand, Re-Scramble e a primeira categoria Speed ​​Cubing apenas para mulheres.

O recordista de Speed Cubing, o australiano Feliks Zemdegs, provou que é, de facto, o mais rápido, ao derrotar o canadiano Bill Wang em apenas 5 segundos.

A competição contou com a presença do arquiteto e professor húngaro, Erno Rubik, o inventor do cubo. O brinquedo foi criado em 1974 e é popular entre jovens e idosos, com mais de 350 milhões de cubos vendidos em todo o mundo.