Donald Trump confirma nova cimeira com Coreia do Norte

A notícia foi confirmada pelo próprio presidente norte-americano, ao ser abordado por jornalistas: "As relações são muito boas com a Coreia do Norte. Temos muitas coisas para falar, parece que teremos uma segunda cimeira em breve. Como sabem, Kim Jong-un escreveu uma carta, uma bonita carta, a pedir uma segunda reunião e nós vamos fazer isso. O secretário de Estado Pompeo vai tratar do assunto no futuro imediato."

O presidente da Coreia do Sul foi o mensageiro escolhido, depois de ter assinado um acordo com Kim Jong-un para o alívio da tensão militar entre as duas Coreias.

Com Donald Trump o líder da Coreia do Norte ainda tem por resolver o levantamento de sanções aplicadas pelos Estados Unidos, que não viram provadas as intenções de desnuclearização por parte do país asiático.

A acontecer, a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América está prevista para breve, mas sem data anunciada.