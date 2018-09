Em Shepherdsville, no Kentucky, um casal de veados encontrou refúgio para as chuvas torrenciais que se abateram na região, num estaleiro de uma obra em construção. Assustados, os animais só conseguiram sair da piscina em que o edifício se transformou com a ajuda dos bombeiros. As imagens foram partilhadas nas redes sociais pelo corpo de bombeiros de Zoneton.