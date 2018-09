O 'bis' de Tom Lewis no Portugal Masters em golfe

Tamanho do texto

O inglês Tom Lewis tornou-se hoje o primeiro bicampeão do Portugal Masters em golfe, que decorreu em Vilamoura, e garantiu o regresso ao European Tour já em 2019.

Tom Lewis, que venceu em Vilamoura em 2011, concluiu a última volta com 66 pancadas (cinco abaixo do par) para, com um agregado de 262 (-22), conquistar a vitória por três ‘shots' de vantagem sobre o compatriota Eddie Pepperell e o australiano Lucas Herbert, que liderava a prova desde o primeiro dia e só perdeu o comando durante a derradeira ronda.

“É inacreditável. Estou tão feliz. Tem sido uma corrida dura, mas esta semana joguei muito bem. Não comecei da melhor forma e acabar como acabei foi brilhante”, confessou o jovem profissional, de 27 anos, que no início de setembro havia conquistado o Bridgestone Challenge, prova do ‘Challenge Tour’.

Com o triunfo alcançado hoje, que lhe permitiu embolsar um prémio de monetário de 333.330 euros, Tom Lewis ganha automaticamente o cartão para as próximas duas temporadas no European Tour.