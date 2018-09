Bill Cosby condenado a 10 anos de prisão por abusos sexuais

Tamanho do texto

O antigo comediante americano, outrora conhecido como o "papá da América", foi considerado um "predador sexual violento" e vai ter o nome no registo público de agressores sexuais, estando ainda obrigado a receber aconselhamento até ao fim da vida.

Cosby, de 81 anos, foi considerado culpado em abril de três acusações de ataque indecente agravado por ter drogado e abusado em 2004 da então amiga Andrea Constand, na própria casa do ator em Filadélfia.

A condenação pode no entanto ficar reduzida a apenas três anos de prisão se Bill Cosby respeitar todas as exigências do tribunal.

Esta é a primeira condenação de uma celebridade por motivos sexuais desde que foi lançado o movimento #MeToo na sequência do escândalo envolvendo o produtor de Hollywood Harvey Weinstein.