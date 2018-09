Trump dispara na direção do Irão

Tamanho do texto

Goste-se ou não, a verdade é que quando Donald Trump fala, o mundo ouve com atenção e a sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, não foi exceção.

Igual a si próprio, o presidente dos Estados Unidos disparou na direção dos alvos do costume:

"Os líderes do Irão semeiam o caos, a morte e a destruição. Não respeitam os seus vizinhos, nem as fronteiras, nem os direitos soberanos das nações. Pedimos a todas as nações que isolem o regime de Irão enquanto esta agressão continuar."

Um discurso a fazer lembrar o ataque do ano passado à, agora amiga, Coreia do Norte.

Entre os ataques à Venezuela e os recados para a China, Donald Trump ainda encontrou tempo para o habitual autoelogio:

"Em menos de dois anos, a minha administração já alcançou mais do que quase qualquer outra administração na história do país."

O norte-americano foi dos poucos presentes a conseguir manter uma cara séria...

