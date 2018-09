A nova "academia do Punk" das Caldas da Rainha

A capa de 'Punk Academics', também inclui tracklist, revelações tácticas e técnicas. Publiée par Cave Story sur Lundi 17 septembre 2018

Oriundo das Caldas da Rainha, este quarteto tem nos The Fall e nos Television duas das maiores referências, mas é ao estilo autodidata de muitas das bandas do Garage Rock e do Punk que vo beber influências.

"O que achámos interessante e sobre o qual trabalhámos foi a atitude Punk e o DYI ('faz tu mesmo'), que é algo que já estava connosco desde que começámos a fazer música. Começámos por ser nós a gravar, a fazer parte gráfica dos discos e a lançar o nosso próprio trabalho. Mesmo agora temos a nossa editora e fazemos as nossas próprias cassetes", contou à Euronews Gonçalo Formiga, guitarrista e vocalista do grupo.

O grupo concedeu-nos uma entrevista esta semana onde falou do sentimento europeu a que sempre se sentiram ligados e que até no primeiro álbum, "West" (2016), incluíram uma pequena brincadeira com o facto de serem da parte mais ocidental do continente europeu e no qual até a capa tem um motivo grego que também lhe dá um toque europeu.

Em novembro, os Cave Story fazem-se à estrada e vão voltar percorrer a Europa.

"Estamos com uma grande expectativa em relação a esta viagem pelas estradas europeias", assume Gonçalo, com o baixista Pedro Zina a desejar "conhecer pessoas novas" nesta digressão e que o grupo possa acima de tudo divertir-se.

A primeira escala da digressão vai ser a 11 de novembro em Espanha, na Fun House, de Madrid.

Seguem-se concertos dos Cave Story em França, Itália,Suíça, alemanha, Holanda e Polónia para apresentar este novo "manual académico do Punk" oriundo das Caldas da Rainha.