Combater discursos de ódio com respeito

"Combater o ódio com respeito" é o lema da nova campanha da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A campanha, lançada esta quarta-feira, tem como objetivo combater crimes e discurso de ódio e é protagonizada por cinco figuras do hip-hop português: Malabá, ACE, M7, Papillon e Estraca.

Com o #respectbattles, a lembrar as batalhas de Rap nos guetos dos EUA, as vítimas da descriminação, destes crimes de ódio, são confrontadas com um discurso de respeito.

Estas lutas, e esta é a penas a primeira a ser desvendada, falam do ódio étnico e racial, contra pessoas LGBTI, intolerância religiosa e ódio contra imigrantes e refugiados. Nas próximas semanas outras batalhas se seguirão.

As vítimas de "crimes de ódio" não estão suficientemente protegidas na lei portuguesa pelo que a APAV defende que se inverta esta situação. O número de queixas por discriminação tem vindo a crescer, mesmo em Portugal, mas não é de música, baseada no respeito, que se escrevem estas histórias e os seus desfechos.