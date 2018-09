Jornal britânico divulga nome de homem procurado pelo ataque aos Skripal

Tamanho do texto

Um dos homens procurados pelo Reino Unido pela participação no ataque com um agente neurotóxico, em Salisbury, contra o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha, é afinal Anatoliy Vladimirovich Chepiga. A informação é avançada pelo Daily Telegraph que adianta que se trata de um coronel russo condecorado.

No início do mês, os procuradores britânicos acusaram dois russos - Alexander Petrov e Ruslan Boshirov - de tentativa de assassinato dos Skripals, com Novichok, em março. Na altura disseram acreditar que os suspeitos tinham usado nomes falsos para entrar na Grã-Bretanha.

O referido periódico diz que, de acordo com a sua investigação, o apelido verdadeiro de Boshirov é Chepiga.