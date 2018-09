Trump acusa China de influenciar Legislativas nos EUA

Tamanho do texto

O presidente dos EUA acusou, esta quarta-feira, a China de tentar manipular as eleições Legislativas de novembro. Donald Trump garante que o executivo chinês está a influenciar os comícios porque "os desafiou" na área comercial.

"A China tem tentado influenciar as eleições de 2018 contra a minha administração, eles não querem que eu ganhe ou nós vençamos porque eu fui o primeiro presidente a desafiar a China no comércio e nós estamos a vencer em todos os níveis", afirmou Trump durante uma sessão do Conselho de Segurança da ONU.