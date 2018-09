Alemanha adere à greve na Ryanair

Tamanho do texto

O sindicato alemão Verdi revelou que se vai juntar a ações concertadas de protesto em Berlim e Frankfurt por melhores condições de trabalho. Esta greve é o último episódio de meses de disputas laborais e acontece após o aviso da Comissão Europeia para o respeito do direito comunitário.

Por força desta paralisação, a companhia aérea lowcost anunciou já o cancelamento de 150 voos, uma medida que afeta cerca de 30 mil passageiros.

Os trabalhadores exigem contratos adaptados às leis do país em que vivem e não segundo a lei irlandesa, onde as aeronaves da Ryanair estão registadas.

No entanto, a empresa estimou que 92 por cento dos voos se realizem sem problemas e mostrou-se disponível para negociar com os sindicatos até ao fim do ano, incluindo salários, tempos de descanso e contratações diretas de pessoal.

Há vários meses envolvida em disputas laborais, a Ryanair assegura que enviou mensagens a todos os clientes afetados informando-os do cancelamento do voo, assim como das opções disponíveis.