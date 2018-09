Erdogan em visita oficial à A

A missão é clara: aliviar as tensões crescentes entre as duas potências. Ankara tem assumido um papel estratégico no controlo do fluxo de migrantes para a Europa e no conflito com a Síria. Num momento em que vive a pior crise económica dos últimos 15 anos, também à Turquia interessa acalmar as animosidades e suster o discurso anti-ocidente.