Fernando Haddad foi o principal alvo do penúltimo debate

Estiveram presentes oito dos principais candidatos. Jair Bolsonaro continua a recuperar no hospital depois do ataque que sofreu no início do mês e mantém-se na frente das pesquisas sobre as intenções de voto.

Com discursos marcados pelos temas da Educação e Saúde e com a ausência de Bolsonaro, Fernando Haddad do PT acabou por ser o principal alvo do debate.

Marina Silva acusou o partido de utilizar o discurso dos trabalhadores e ao mesmo tempo prejudicar o país com Temer.

Também Ciro Gomes sublinhou que, caso seja eleito, prefere governar sem o PT.