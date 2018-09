Ativistas anti-carvão em pé de guerra na Alemanha

Tamanho do texto

A Alemanha é um dos países do norte da Europa que associamos ao respeito pela natureza, à luta pelo ambiente e a cidadãos educados que separam e reciclam o lixo.

Mas, se olharmos mais de perto, vemos que um quarto da eletricidade alemã é produzido a partir do carvão, em particular da lenhite, um tipo de carvão extremamente poluente responsável por 20% das emissões de gás com efeito de estufa na Alemanha.

A larga maioria dos alemães quer o abandono do carvão e Angela Merkel prometeu fazê-lo mas o processo está a levar tempo. O lóbi pró-carvão é poderoso, a lenhite é barata, produzida localmente e dá emprego a vinte mil pessoas.

O repórter da euronews Hans von der Brelie esteve na floresta de Hambach, perto de Colónia, onde há regularmente confrontos entre os ativistas e a polícia, devido ao projeto de aumento da área de extração da lenhite.

Para aprofundar a nossa reportagem, falámos com Claudia Kemfert, especialista em questões ambientais e energéticas do Instituto Alemão para a Investigação Económica.