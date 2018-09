É uma tradição milenar.

Todos os anos, no final do verão, chineses e turistas juntam-se nas margens do rio Qiantan para esperar a chamada “maré de Haining”.

As ondas viajam cerca de 55 quilómetros, desde a nascente até à cidade de Haining no leste da China, embatendo na zona da barragem e atingindo até sete metros de altura.