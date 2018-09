Tamanho do texto

Depois de responderem a algumas perguntas colocadas por Francisco Marques, do serviço em língua portuguesa, vão tocar, ao vivo, vários temas do novo trabalho.

The Buttshakers é uma banda francesa de "soul" formada em 2007. O grupo de Lyon está em digressão para promover o novo álbum "Sweet Reward", lançado em fevereiro.

Este miniconcerto vem no seguimento de outros realizados por The Legendary Tigerman e The Gift, ao vivo, nos nossos estúdios.

Um concerto para acompanhar pela televisão e nas redes sociais, hoje, 28 de setembro, a partir das 12h40 (hora de Lisboa).