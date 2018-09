Turquia e Alemanha ensaiam reaproximação

Tamanho do texto

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reúne-se esta sexta-feira com a chanceler alemã, Angela Merkel, num encontro visto como um virar de página nas relações entre os dois países.

Antes do encontro, Erdogan foi recebido com honras militares pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. Segue-se um encontro na Chancelaria com Angela Merkel.

A presença de Erdogan na Alemanha está a suscitar protestos provenientes de todos os quadrantes do espetro político. Muitos criticam as violações de direitos humanos na sequência do golpe de estado falhado na Turquia em 2016.

Ainda assim, para os cerca de três milhões de turcos que vivem na Alemanha, a visita de Erdogan está a ser vista como uma oportunidade para a normalização de relações entre os dois países.

Nas ruas de Berlim, o aparato policial é considerável. Cerca de 4 200 polícias foram destacados para participarem nas operações.

Dois anos decorridos após o golpe de estado falhado de 2016, o presidente turco pretende o apoio da Alemanha para relançar a economia que atravessa um período difícil na sequência das sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos. Por seu lado, a Chanceler alemã pretende travar a aproximação da Turquia à Rússia assim como reforçar o acordo estabelecido com Ancara para o acolhimento dos refugiados sírios.