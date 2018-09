Falha nos sensores limitou alerta de tsunami na Indonésia

Tamanho do texto

Tudo isto aconteceu na ilha de Celebes, também conhecida como Sulawesi. O instituto de geofísica indonésio está a ser amplamente criticado por ter desativado o alerta de tsunami apenas meia hora depois de o ter lançado. Em sua defesa, o organismo alega que os sensores mais próximos não detetaram mudanças significativas no nível das águas.

As vagas de seis metros que se abateram sobre a praia de Palu, na Indonésia, deixaram toda a área irreconhecível. Era aqui que uma multidão se tinha reunido para assistir a um festival quando se vislumbrou no horizonte o tsunami desencadeado por um sismo de magnitude 7.5. O número de vítimas mortais aproxima-se das quatro centenas.

Há mais de 500 feridos. Os estragos provocaram o corte das comunicações com a localidade de Donggala, a norte de Palu, de onde as autoridades indonésias não conseguem obter informações sobre as consequências desta catástrofe.