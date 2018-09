Síria apela ao regresso dos refugiados na ONU: "Batalha contra o terrorismo está quase terminada"

As forças militares norte-americanas, turcas e francesas devem abandonar imediatamente a Síria. Foram estas as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

O diplomata afirmou também que a "batalha contra o terrorismo está quase terminada". E que as condições estão atualmente reunidas para o regresso voluntário dos refugiados. "A situação no terreno é mais estável e segura graças ao progressos feitos no combate ao terrorismo. O governo continua a reconstruir as zonas devastadas pelos terroristas para restaurar a normalidade. Todas as condições estão agora reunidas para o regresso voluntário dos refugiados sírios ao país que tiveram de deixar por causa do terrorismo e das medidas económicas unilaterais que influenciaram as suas vidas diárias e os seus meios de subsistência" - disse o chefe da diplomacia síria.

Durante o discurso também garantiu que a Síria não vai poupar esforços para que os refugiados possam regressar às suas casas. Elogiou igualmente a participação russa neste processo. A guerra da Síria fez com que mais de 5 milhões de sírios tivesses de abandonar o país, desde o início do conflito em 2011.